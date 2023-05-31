Кабмин РФ поддержал законопроект о повышении призывного возраста

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила намерение депутатов Госдумы поэтапно повысить призывной возраст с 2024 года.

Кабмин в своем отзыве поддерживает проект при условии его доработки с учетом одного-единственного замечания. Там обратили внимание, что изменение в ст. 52 закона "О воинской обязанности и военной службе" о повышении до 30 лет возраста зачисления в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, "не корреспондирует" с другим положением статьи.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в весеннюю сессию, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.