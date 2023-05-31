Половина работодателей заявила о планах увеличить зарплаты сотрудников в этом году

53% работодателей в России планируют в текущем году увеличить зарплаты своих сотрудников.

Таковы результаты опроса рекрутинговой платформы HeadHunter. 56% компаний заявили, что намерены увеличить фонд оплаты труда на 5–15%. Сократить расходы на зарплаты собираются 3% работодателей, из них большинство – на 5–15%.

Изменения в обоих случаях коснутся и окладов, и бонусов. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников планируют компании из сфер IТ, строительства и недвижимости. О снижении оплаты труда больше остальных говорят предприятия розничной торговли и финансовых технологий. Две трети компаний отметили, что намерены расширить штат, сообщают "Ведомости".

Ранее в правительстве России посчитали и пришли к выводу, что в 2022 году реальные зарплаты россиян выросли на 13%.