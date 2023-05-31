Российские аэропорты столкнулись с проблемой закупки защиты от дронов

Операторы аэропортов России заявили о проблемах с закупкой и установкой средств защиты от дронов.

Это связано с отсутствием регламентов и требований, сообщили представители воздушных гаваней. В Росавиации признали проблему, но считают, что ее решением должны заниматься силовые структуры, например, Росгвардия, так как для борьбы с военными дронами технических средств, доступных гражданским службам, не существует.

Проблему с закупкой средств борьбы с БПЛА подтвердил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.

В пресс-службе калининградского Храброво сообщили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования.

В пресс-службе Внуково заявили, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, они обеспечивают безопасность на земле

По словам экспертов, далеко не все аэропорты требуют оснащения средствами радиоэлектронной борьбы, сообщают "Известия".