Фонд развития гражданского общества заявил о гарантированном переизбрании Собянина в 2023 году

Московский мэр Сергей Собянин и главы еще 10 регионов гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах.

Как говорится в аналитической записки Фонда развития гражданского общества "О региональных и местных выборах 2023 г.", в Москве, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областях главы гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах.

Как отмечают эксперты, нынешняя выборная серия отличается от прошлогодней, так как в 2022 году действующие губернаторы переизбирались на новые сроки в шести регионах из 14, а в этом будут переизбираться в 16 из 20.

Кроме того, впервые будут переизбираться главы, окончившие "школу губернаторов", таковых 10, сообщает РИА Новости.