31 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: в Минобрнауки поддержали идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Идея, согласно которой, в новой системе высшего образования нужно уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению, является правильной.

Как сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, при этом для некоторых более универсальных специальностей стоит рассмотреть исключения. По его словам, особенно это должно касаться гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности.

"Но для разных направлений могут быть другие решения, например, на менеджмент могут выпускники первой ступени разные идти. Потому что менеджмент - универсальная [специальность]. В целом это, наверное, правильный посыл, но исключения надо рассмотреть", - сказал он.

"В новой модели президент неслучайно предложил специализированное высшее образование. Значит, оно предполагает какую-то базу", - указал Афанасьев, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для получения в магистратуре углубленных знаний достаточно отучиться один год.

Теги: Минобрнауки, образование, магистратура


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Ранее 08.03.2023 10:58 Мск Для получения углубленных знаний в магистратуре достаточно учиться год, - Фальков

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