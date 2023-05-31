Путин заявил, что играет в видеоигры

Российский лидер Владимир Путин в шутку заявил, что в будние дни играет в видеоигры.

Это произошло во время визита президента в культурный центр "Зотов". Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников спросил у главы государства, играет ли тот по выходным в видеоигры. "Я в будние дни играю", — ответил Путин.

В ходе визита президент также пообещал обсудить с партнерами по БРИКС выход отечественных видеоигр на рынки Китая и других членов объединения, сообщает РБК.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал "бессмысленной инициативу коллег, внезапно решивших порегулировать игровую индустрию".