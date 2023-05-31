Стало известно об угрозе вторых туров на губернаторских выборах

На выборах, которые пройдут осенью в 2023 году в России, будет снижен градус взаимной критики участников электорального процесса.

Как следует из доклада экспертов Фонда развития гражданского общества, это говорит о том, что преимущество на выборах будет у представителей власти. Однако на выборах глав регионов в Алтайском крае, Якутии и Красноярском крае теоретически может состояться второй тур. Аналогичная ситуация может быть в Хакасии, где против действующего губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) выдвигается депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия").

Как заявил руководитель ФоРГО Константин Костин, вторые туры возможны, если оппозиционные партии выдвинут сильных кандидатов и если "Единая Россия" поможет им преодолеть муниципальный фильтр. Пока про угрозу второго тура можно говорить в Хакасии, в остальных трех субъектах "есть потенциал" для развития конкурентного сценария, сообщают "Ведомости".

Напомним, на выборах по одномандатному избирательному округу предлагается размещать эмблему политической партии, которую представляет кандидат. Она должна размещаться на информационных стендах и в избирательных бюллетенях.