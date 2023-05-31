Стало известно об угрозе вторых туров на губернаторских выборах

31 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России Алтайский край
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Стало известно об угрозе вторых туров на губернаторских выборах

На выборах, которые пройдут осенью в 2023 году в России, будет снижен градус взаимной критики участников электорального процесса.

Как следует из доклада экспертов Фонда развития гражданского общества, это говорит о том, что преимущество на выборах будет у представителей власти. Однако на выборах глав регионов в Алтайском крае, Якутии и Красноярском крае теоретически может состояться второй тур. Аналогичная ситуация может быть в Хакасии, где против действующего губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) выдвигается депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия").

Как заявил руководитель ФоРГО Константин Костин, вторые туры возможны, если оппозиционные партии выдвинут сильных кандидатов и если "Единая Россия" поможет им преодолеть муниципальный фильтр. Пока про угрозу второго тура можно говорить в Хакасии, в остальных трех субъектах "есть потенциал" для развития конкурентного сценария, сообщают "Ведомости".

Напомним, на выборах по одномандатному избирательному округу предлагается размещать эмблему политической партии, которую представляет кандидат. Она должна размещаться на информационных стендах и в избирательных бюллетенях.

Теги: выборы, регионы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.04.2023 11:50 Мск На избирательных бюллетенях предложено размещать эмблемы партий

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети