31 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Johnson & Johnson: поставки линз российским потребителям продолжатся

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson продолжает обеспечивать потребителей в России контактными линзами Acuvue.

"Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской компании.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson уведомила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз Acuvue в страну.

Теги: Johnson & Johnson, контактные линзы


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.05.2023 12:09 Мск СМИ: Johnson & Johnson перестанет поставлять в Россию контактные линзы

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