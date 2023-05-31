Johnson & Johnson: поставки линз российским потребителям продолжатся

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson продолжает обеспечивать потребителей в России контактными линзами Acuvue.

"Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас", - сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской компании.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson уведомила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз Acuvue в страну.