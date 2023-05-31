СМИ: в правительстве ЮАР обсуждают перенос саммита БРИКС в Китай из-за ордера МУС

Несколько членов правительства ЮАР пытаются убедить главу государства Сирила Рамапосу в необходимости перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы избежать дискуссии об исполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера Владимира Путина.

"Мы страдаем от всей этой российской истории. Она беспокоит многих людей, в том числе высокопоставленных членов правительства", - заявил собеседник The Daily Telegraph во властных кругах ЮАР.

Саммит БРИКС должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На него приглашены лидеры всех государств-участников.

Как сообщалось ранее, ЮАР не предоставит иммунитет от ордеров Международного уголовного суда участникам саммита БРИКС.