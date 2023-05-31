Президент Конго удивил китайцев, сфотографировавшись со статуей Мао в его мавзолее

Визит президента Демократической Республики Конго в Китай вызвал неожиданный резонанс. Феликс Чисекеди в Пекине посетил мавзолей Мао Цзэдуна и сфотографировался перед статуей Великого Кормчего. Обычно иностранные делегации не делают этого. Стандартный протокол включает лишь возложение венков к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь. В последние годы исключения из этого правила очень редки: в 2018 г. мавзолей Мао посещал президент Венесуэлы Николас Мадуро, а в 2022-м — приехавший на церемонию открытия зимней Олимпиады глава Аргентины Альберто Фернандес.

При этом у ДРК и КНР очень запутанная история двусторонних отношений. Отец Феликса Чисекеди — Этьен Чисекеди, предыдущий лидер ДРК, в молодости был советником Патриса Лумумбы. В 1960-м Лумумба был свергнут, а к власти пришел диктатор Мобуту Сесе Секо, занявший проамериканскую и антисоветскую позицию. В 1971 г. он посетил Тайвань, но в 1973-м неожиданно наладил отношения с КНР. Он несколько раз приезжал в Китай и Северную Корею, взял френч Мао Цзэдуна за образец антиколониального костюма. Подобно Мао Мобуту Сесе Секо, стал именовать себя Кормчим, а после смерти первого председателя КНР объявил в стране трëхднеыный траур. Заир (как в те годы называлась ДРК) получил из Китая значительную экономическую помощь, долги по которой списал "китайский Горбачев" Чжао Цзыян. Позже Мобуту Сесе Секо был низложен и умер в изгнании, хотя на дружбе Пекина и Киншасы это не отразилось.

Тем интереснее, что визит Феликса Чисекеди в мавзолей Мао остался незамеченным в китайских СМИ. То же самое было и с визитами руководителей Венесуэлы и Аргентины, о которых китайцы узнавали не из сообщений своей прессы, а из переводов зарубежных материалов.

"Иностранные высокопоставленные лица отдали дань уважения в Мемориальном зале председателя Мао, лидера-основателя Китая, и это имело большое информационное значение. Об этом также следует сообщать и предавать гласности, чтобы китайский народ и народы всего мира могли увидеть это уважение, дружбу и преемственность. Не нужно было большой статьи, всего один снимок, одно текстовое сообщение, одно предложение, почему это так трудно сделать? Я маленький обычный человек, у меня нет образования, поэтому я просто спрашиваю то, что не могу понять. Почему основные средства массовой информации не сообщают о восхищении иностранных гостей Мемориальным залом председателя Мао? Чего намеренно избегают средства массовой информации?" — подобные отзывы сейчас не редкость в соцсетях.