Кадыров призвал ввести в России военное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление было сделано в связи с утренней атакой украинских беспилотников на Москву. Кадыров заметил, что это действие не имело ни тактического, ни стратегического, ни психологического смысла. Это метод террористов, попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений "на земле".

Кадыров заявил, что это метод террористов: трусливо бежать, избегать открытого боя, отсиживаясь в штабах отдавать приказы об атаке объектов невоенной инфраструктуры и заявлять о победоносных действиях. Глава Чечни сообщил, что в свое время у них в Чеченской Республике также побеждали "шайтаны", пока их не "дешайтанизировали".

"Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами "нацист" и "сатанист". По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы", - заявил Кадыров.

Он также отметил, что вскоре в зоне СВО будет показано, "что такое месть в полном смысле слова".

Напомним, утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Никто серьезно не пострадал. Как стало известно, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, которые построены на аэродинамической схеме "утка". Минобороны РФ уверяет, что это были БПЛА самолетного типа.

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в этой атаке и заявил, что тем самым они провоцируют Россию на зеркальные действия. Глава государства заявил, что Украина пытается запугать граждан России — это признак террористической деятельности. Он подтвердил, что ВС РФ тоже наносят удары по территории Украины, "но высокоточным оружием и по военным объектам". Так, по словам Путина, несколько дней назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.