Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 26. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Дмитрий Голубев в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее МЧС сообщало о 21 пострадавшем, 17 из которых - дети.

По данным главы региона, в 20-ю горбольницу была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 человек, а также двое взрослых. Голубев посетил эту больницу. Одного ребенка оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Напомним, следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Ростовской области также организовала проверку.