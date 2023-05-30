31 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: t.me/golubev_vu

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 26. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Дмитрий Голубев в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее МЧС сообщало о 21 пострадавшем, 17 из которых - дети.

По данным главы региона, в 20-ю горбольницу была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 человек, а также двое взрослых. Голубев посетил эту больницу. Одного ребенка оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил пострадавших при обрушении трибуны детей(2023)|Фото: t.me/golubev_vu

Напомним, следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Ростовской области также организовала проверку.

Теги: трибуна, футбол, обрушение


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Ранее 30.05.2023 20:01 Мск В Ростове-на-Дону во время детских соревнований по футболу обрушились трибуны на стадионе

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