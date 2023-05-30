31 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Задача "Второго фронта" — объединять тех, кто хочет говорить правду

В Екатеринбурге представили проект "ЧВК "Вагнер". Второй фронт". Его цель — объяснять обществу, что происходит в зоне СВО, почему проводится спецоперация. Презентация проекта состоялась в екатеринбургском центре по отбору "музыкантов".

Представитель медиа-группы "Патриот" Андрей Краснобаев сообщил о том, что центр рассказывает о работе "вагнеровцев", последний успех которых — взятие Артемовска. Сейчас идет пополнение личного состава ЧВК, добровольцы идут со всей России.

Как считает Краснобаев, после полутора лет СВО приходится объяснять обществу, чем занимается ЧВК, чтобы оно относилось к "музыкантам" по-другому. "Вагнер" демонизируют, говорят, что там — "сборище преступников", и нужно помочь лидерам общественного мнения разобраться, что происходит.

ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Бытует мнение, что в "Вагнер" идут работать за деньги. Это не так. Опросы показали, что мало людей в качестве причин назвали деньги. Большинство говорит, что хотят, чтобы Россия сохранила свое величие. Вторая причина — люди приходят за справедливостью", — сказал Андрей Краснобаев.

Боец Иван рассказал, что в ЧВК обращаются много ребят разных профессий, физические и моральные качества которых предварительно изучают, и они служат с честью и достоинством. Инструкторы смотрят на морально-волевые качества кандидатов.

А бойцы ЧВК, находящиеся в отпусках, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, объясняя, почему люди рискуют жизнью на фронте. И этот подход не находит поддержку ни у власти, ни у лидеров общественного мнения, ни у бизнеса.

Во время презентации на связь из Луганска вышли бойцы ЧВК. Обстановку на фронте они назвали рабочей. Их спросили о том, когда же армия начнет побеждать, ведь наступать может только ЧВК "Вагнер".

"Мы делаем свою работу здесь, вы — там", — сказал один из бойцов, уточнив, что "информационную войну мы проиграли". По его словам, противник готовился к конфликту с 2014 г., и "нахрапом" побороть его нельзя. При этом для победы нужно, чтобы все осознали, что придется быть мобилизованным в прямом и переносном смыслах.

ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы защищаем русский мир", — сказал боец.

Еще один вопрос касался состоявшегося 28 мая в Екатеринбурге автопробега, который не был согласован с властями. Теперь его организатору грозит ответственность.

"Знаете, автопробег автопробегу рознь. Есть пробеги, когда наклеивают наклейки "На Берлин". Наверное, это можно сгладить", — сказал боец.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, стоит ли на фоне атаки беспилотников на Москву создавать какие-то народные дружины по борьбе с БПЛА, один из "вагнеровцев" ответил так: а где было Минобороны, система ПВО?

Случившееся сегодня в Москве — одна из причин, почему был создан проект "Второй фронт", говорит Андрей Краснобаев. Жители России думают, что "где-то там" идет СВО, армия бьет нацистов, а потом в города России заходят ДРГ, их атакуют беспилотники. Обычных граждан не готовят к тому, что будут не только победы, считает он. Противник же с 2014 г. "накачался" и может на равных биться с российской армией.

"Задача "Второго фронта" — объединять тех, кто хочет говорить правду", — сказал Краснобаев. Проект будет также работать в других городах России. Так или иначе, как говорит Краснобаев, "вагнеровцы" — срез общества.

Мероприятие посетил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Он отметил, что о всех проблемах говорить нельзя, потому что сведениями воспользуется противник. Но признал, что когда началась СВО, были определенные ошибки. Сейчас обстановка сложнейшая, противник подготовлен.

"Мы воюем не с постсоветскими хохлами. Не надо [недооценкой] играть на руку врагу", — сказал Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Второй фронт, ЧВК Вагнер


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