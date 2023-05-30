Собянин: пострадавшим от атаки БПЛА москвичам окажут необходимую помощь

Пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов москвичам окажут необходимую помощь, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что сегодня врачи работали в усиленном режиме, чтобы при необходимости оказать пострадавшим помощь, но этого не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте.

"Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - заявил Собянин.

Напомним, утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Никто серьезно не пострадал. Как стало известно, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, которые построены на аэродинамической схеме "утка". Минобороны РФ уверяет, что это были БПЛА самолетного типа.

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в этой атаке и заявил, что тем самым они провоцируют Россию на зеркальные действия. Глава государства заявил, что Украина пытается запугать граждан России — это признак террористической деятельности. Он подтвердил, что ВС РФ тоже наносят удары по территории Украины, "но высокоточным оружием и по военным объектам". Так, по словам Путина, несколько дней назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.