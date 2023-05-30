В ООН осудили удары по гражданским лицам и инфраструктуре

ООН осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика

"Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение", - сказал Дюжаррик.

При этом, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

"Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину", — приводит слова главы британского МИД ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Никто серьезно не пострадал. Как стало известно, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, которые построены на аэродинамической схеме "утка". Минобороны РФ уверяет, что это были БПЛА самолетного типа.

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в этой атаке и заявил, что тем самым они провоцируют Россию на зеркальные действия. Глава государства заявил, что Украина пытается запугать граждан России — это признак террористической деятельности. Он подтвердил, что ВС РФ тоже наносят удары по территории Украины, "но высокоточным оружием и по военным объектам". Так, по словам Путина, несколько дней назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.