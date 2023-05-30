В Ростове-на-Дону во время детских соревнований по футболу обрушились трибуны на стадионе

На Гребном канале в Ростове-на-Дону во время детских соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова обрушились трибуны на стадионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пострадал 21 человек, из них 15 детей и шесть взрослых. Одна из шести взрослых, к сожалению, погибла. В городскую больницу №20 было доставлено 17 детей.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале сообщил, что причиной трагедии стала непогода - трибуна опрокинулась из-за порыва ветра.

"На месте происшествия находится мой заместитель Алексей Потешкин. Заместителю по социальным вопросам Елене Кожуховой дал поручения организовать взаимодействие с семьями пострадавших и оказать всю необходимую помощь. Держу ситуацию на контроле", - сообщил Логквиненко, принеся соболезнования семье погибшей женщины.

Следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Ростовской области также организовала проверку.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил запрос на имя руководителя Генпрокуратуры Игоря Краснова с требованием расследовать инцидент.

"Это большая трагедия, в которой пострадали люди. И эта трагедия стала реальностью из-за некачественной подготовки к проведению соревнований и халатности. Нужно выяснить, кто дал разрешение проводить соревнования при штормовой погоде, кто проводил сертификацию спортивного объекта, в том числе на предмет безопасности. По сути, трагедия произошла из-за халатности организаторов, тех, кто возводил данные трибуны, а также тех, кто принимал реконструированный стадион", - написал он в своем telegram-канале отметив, что не так давно стадион был реконструирован на средства из бюджета.

Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян отреагировал на ситуацию. По его словам, обрушившиеся трибуны и забор соответствовали ГОСТу.

"Переносная трибуна не предусматривает закрепление. Сейчас все разберутся. Вы видели — стоит большое количество правоохранителей. Если кто-то виновен в том, что что-то неправильно сделали, закрепили или установили трибуны, обязательно будет привлечение к ответственности. Кто принимал решение о проведении соревнования? Не хочу сейчас определять виновных, это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с утвержденным календарным планом на весь год. Организаторы турнира — областная федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд Ростовской области", — сказал Аракелян в интервью telegram-каналу Don Mash.