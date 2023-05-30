30 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: pxhere.com

Посла Финляндии вызвали в МИД РФ

Сегодня в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе дипломатического ведомства.

Причиной вызова стал конфронтационный курс Финляндии в отношении нашей страны. Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО, который не скрывает своей направленности против России.

Посла проинформировали о решении России закрыть с 1 июля канцелярию посольства России в городе Лаппеенранта. Также с 1 июля отзывается согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России.

Теги: МИД РФ, посол, Финляндия


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