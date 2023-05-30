30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пригожин - о назначении Пушкарева: "Были подковерные игры"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь высказался о назначении Игоря Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга. Выступая в столице Урала, Пригожин упомянул в этом контексте чиновников администрации.

Ранее начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков в интервью Накануне.RU сообщил, что профессиональные качества человека являются приоритетными, безусловно.

"Я лишний раз убедился, что Пушкарев — на своем месте. Для меня его профессиональные качества многократно перевешивают какие-то ошибки в высказываниях", — сказал Марков.

Во время встречи с уральскими журналистами Пригожин ответил на вопрос журналиста Накануне.RU о том, как он может оценить позицию Маркова.

"Думаю, что, скорее всего, он лукавит. Скорее всего, были какие-то подковерные игры. Не может быть таких сумасшедших профессиональных качеств у человека, который еще несколько лет занимался фейками в отношении ЧВК "Вагнер" и придумывал погибших, которых не существовало", — сказал Евгений Пригожин.

По мнению Пригожина, Пукшарев якобы "придумывал фейки", чтобы дескредитировать "вагнеровцев", а они в это время воевали в Сирии и Центральной Африке.

Евгений Пригожин(2023)|Фото: Накануне.RU

Также в разговоре с журналистами Пригожин напомнил, что ранее он раскритиковал назначение Пушкарева, но мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в итоге "у***** и решил все-таки это сделать". Узнав сегодня о такой позиции главного "музыканта", Орлов ответил ему в своем telegram-канале.

"Евгений Викторович, давайте все-таки не будем "у….", а попробуем просто спокойно поговорить. Очень рад, что вы в очередной раз посетили Екатеринбург. Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в Музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите. Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание "Город трудовой доблести", – вы поймете, что здесь, как нигде, чтят подвиги настоящих героев", — написал Орлов.

Теги: Евгений Пригожин, Игорь Пушкарев


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