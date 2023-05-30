Пригожин впервые рассказал, кого назвал "счастливым дедушкой"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые дал определенный ответ на вопрос о том, кого он назвал "счастливым дедушкой" 9 мая.

Тогда он заявлял, что промышленность стругает снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их якобы накапливают на неких складах, и "счастливый дедушка думает, что ему хорошо".

Сегодня в Екатеринбурге Пригожин заявил, что имел в виду начальника Генштаба Валерия Герасимова. Ранее Пригожин уже намекал на это, но определенный ответ не давал.

По его словам, вопрос о том, кого он все-таки имел в виду, "специально разгонялся в телеграм-каналах и в зарубежных СМИ".

Минобороны РФ при этом неоднократно утверждало, что снаряды поступают в войска в достаточном количестве.