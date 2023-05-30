Членов семей участников СВО приглашают покататься на речном трамвайчике

Семьи участников СВО приглашают на полуторачасовые прогулки на речном трамвайчике. Информация размещена в группе "Помощь здесь. Пермский край" в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Для получения билета необходимо предъявить паспорт, справку о нахождении на СВО либо контракт, в любом виде - оригинал, копия, фото, скан.

Количество мест ограничено. Заявки на речные прогулки принимаются в группе "Помощь здесь. Пермский край".