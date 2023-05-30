Путин – об атаке на Москву: "Они провоцируют нас на зеркальные действия"

Президент России Владимир Путин выступил с неанонсированным комментарием по поводу атаки беспилотников на Москву, которая произошла ранним утром 30 мая.

Глава государства обвинил Киев в этой атаке и заявил: "Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать". Он добавил: "Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивает Россию на ответные действия".

Президент также оценил работу системы ПВО в столице. "Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть, над чем работать", - считает Путин.

"Украина пытается запугать граждан России — это признак террористической деятельности. <…>Вот теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания", - считает президент России.

Он подтвердил, что ВС РФ тоже наносят удары по территории Украины, "но высокоточным оружием и по военным объектам". Так, по словам Путина, несколько дней назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Также президент подробно повторил свои тезисы по поводу развязывания войны и обмана со стороны НАТО: "Что бы мы ни говорили, виноватых будут искать в России, но не мы развязали войну в 2014 году, а киевский режим. Территорию, называемую Украиной, контролировали люди, руководимые Западом. Конкуренция между РФ и Украиной после распада СССР была неизбежна, но предполагалось, что она пойдет цивилизованным образом".

"В 2014 запад совершил госпереворот на Украине и стал уничтожать всех, кто мог выстроить нормальные отношения с Россией. С самого начала Украина назвала себя нейтральным государством, но постепенно встала на путь НАТО, которая враждебна России. НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток, вдобавок пыталась притянуть к себе Украину", - заключил президент России.