В России вырос средний срок погашения ипотеки

В России вырос средний срок погашения ипотеки – за год он увеличился на 15 месяцев. Теперь заемщики в среднем погашают ипотеку за 4,3 года.

Досрочно ипотеку погашают чаще по крупным сделкам, пишут "Известия" со ссылкой на данные банка ВТБ. В других крупных банках также подтвердили, что имеется тренд на увеличение сроков погашения займов.

Из-за этого изменился и средний ежемесячный платеж – россияне предпочитают направлять освободившиеся деньги не на досрочное погашение кредита, а на более важные для них вещи.