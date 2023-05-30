30 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В городе в Челябинской области закрыли спортклуб в подвале, где занимались дети

В Миассе Челябинской области суд запретил деятельность спортклуба для детей в подвальном помещении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Спортклуб работал в подвале жилого дома по улице Инструментальщиков, 5А. Однако в подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности по оказанию услуг детям и молодежи в спортивном клубе.

Миасский городской суд и Челябинский областной суд исковые требования прокурора удовлетворили.

Теги: спортклуб, дети,


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