МИД: Россия оставляет за собой право на самый жесткий ответ после атаки БПЛА

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима, заявили в МИД РФ.

В заявлении ведомство отметило, что атака беспилотников на Москву направлена против гражданского населения, с целью посеять панику среди мирных жителей.

"Заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными", - подчеркнули в МИДе.

Утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Никто серьезно не пострадал.Как стало известно, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, которые построены на аэродинамической схеме "утка". Минобороны РФ уверяет, что это были БПЛА самолетного типа.