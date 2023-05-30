Ветер помешал тушению лесных пожаров в Свердловской области

Из-за поднявшегося на севере Свердловской области сильного ветра пришлось изменить планы тушения двух крупных лесных пожаров.

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Как сообщили Накануне.RU в ФБУ "Авиалесоохрана", речь идет о возгораниях в Гаринском и Серовском районах. По данным ведомства, в одном случае ветер перебросил огонь через реку, в другом – через минерализованную полосу. В результате возникли новые кромки пожаров, для локализации которых были проведены перегруппировки сил парашютистов-десантников.

Сейчас, пока тяжелая техника прокладывает новые участки минерализованных полос, огнеборцы сдерживают пламя при помощи ранцевых лесных огнетушителей. Помощь Свердловской области в борьбе с пожарами оказывают более 400 парашютистов-десантников и летчиков-наблюдателей из российских регионов. Работают три вертолета федеральной Авиалесохраны Ми-8 МТВ 1 с увеличенной дальностью полета, переброшенные на Урал из Красноярска.

За минувшие сутки в Свердловской области было потушено 10 лесных пожаров. Сегодня продолжаются работы по ликвидации 23 возгораний.

Напомним, что накануне предупреждение по смогу на Среднем Урале было продлено до 3 июня.