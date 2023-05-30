30 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске осудят участников ОПГ за незаконный оборот более 42 кг наркотиков

В Челябинске 16 участников преступного сообщества осудят за незаконный оборот свыше 42 кг наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Девять подсудимых являются иностранными гражданами.

По версии следствия, в 2020-2022 гг. обвиняемые действовали под руководством неустановленного организатора международной преступной группы. Они сбывали наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края, выполняя роли "кладовщиков", "курьеров" и "закладчиков".

Двое обвиняемых перевезли с территории иностранного государства более 1,9 кг гашиша в специально оборудованном тайнике в бензобаке автомобиля. Кроме того, из незаконного оборота было изъято более 40 кг героина.

Теги: наркотики, суд, ОПГ,


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