В Челябинске осудят участников ОПГ за незаконный оборот более 42 кг наркотиков

В Челябинске 16 участников преступного сообщества осудят за незаконный оборот свыше 42 кг наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Девять подсудимых являются иностранными гражданами.

По версии следствия, в 2020-2022 гг. обвиняемые действовали под руководством неустановленного организатора международной преступной группы. Они сбывали наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края, выполняя роли "кладовщиков", "курьеров" и "закладчиков".

Двое обвиняемых перевезли с территории иностранного государства более 1,9 кг гашиша в специально оборудованном тайнике в бензобаке автомобиля. Кроме того, из незаконного оборота было изъято более 40 кг героина.