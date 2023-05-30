Агрегаторы такси подтвердили проблемы в работе сервисов из-за сбоев GPS-сигнала

Проблемы с геопозиционированием в Москве и Подмосковье не повлияли на ценообразование в "Яндекс.Такси", передает РБК со ссылкой на представителя компании.

Агрегатор подтвердил что "многие пользователи и водители сегодня сталкиваются с трудностями при использовании сервисов".

"С помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа. В водительском приложении "Яндекс Про" мы тоже помечаем отрезок пути, где координаты определяются хуже, специальным знаком "Проблемы с геолокацией", - сообщил представитель компании.

Также рекомендации для водителей из-за сбоев в работе GPS разработали в компании "Ситимобил". Им советуют обращать внимание на адрес, указанный клиентом, а не на точку подачи.

Ранее СМИ сообщили о жалобах таксистов и водителей в Москве на некорректную работу картографических и навигационных сервисов. Многие издания предположили, что это связано с "заглушкой" сигналов после атаки беспилотников на столицу.