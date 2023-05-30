30 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермь на отдых в детские лагеря приехали школьники из Донбасса

В Пермь на отдых в детские лагеря приехали школьники из Донбасса. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Встретили с дороги ребят из Северодонецка. Уставшие, но счастливые. Они отдохнут у нас в детском оздоровительном лагере, это уже становится доброй традицией. Подготовили для них насыщенную программу, познакомим поближе с Пермским краем", - сообщил глава региона.

В течение лета в Пермский край прибудут еще группы из Луганской Народной Республики.

От Пермского края планируется оздоровить не менее 280 тыс. детей.

Теги: Донбасс, школьники, дети, детский лагерь, оздоровление


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