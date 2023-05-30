30 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске открыли региональный филиал госфонда "Защитники России", который будет оказывать помощь участникам СВО

В Челябинске открыли региональный филиал государственного Фонда "Защитники Отечества" по оказанию помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации. В мероприятии принял участие губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Фонд организован недавно, но задачи, который он призван решать, очень важные - оказывать всю необходимую помощь нашим ветеранам специальной военной операции, семьям погибших героев. Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем. Самый главный сотрудник фонда - это специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана, он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает. Я уверен, что наши социальные координаторы, они прошли обучение, справятся с поставленными сегодня задачами", - подчеркнул глава области.

Филиал госфонда будет работать в тесной связке с областным Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации. Сейчас он располагается по адресу улица Смирных, 21а, но в августе оба учреждения переедут в новое здание на Университетской набережной.

Алексей Текслер(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер осмотрел отделение первичного приема, службу социальных координаторов, пообщался со специалистами и участниками СВО, ознакомился с пунктом проката технических средств реабилитации. Фонд будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и оформления инвалидности, помогать в образовании, повышении квалификации и трудоустройстве. Адресная помощь будет предоставляться в режиме "одного окна". Социальные координаторы будут осуществлять персональное сопровождение ветеранов и членов семей погибших.

"Мы сформировали команду из 38 координаторов – каждый ответственный за свою территорию. Напомню, что работа ведется проактивно: координатор сам связывается с ветеранами СВО и их семьями, оставляет свои контакты. Он остается на связи по любым вопросам – от оформления заявки на медицинское обследование или реабилитацию до переобучения и трудоустройства. Фонд "Защитники Отечества" - это совершенно новый, уникальный опыт не только для нашего региона, но и для всей страны. По сути, он объединит все ведомства для того, чтобы оперативно реагировать на запросы ветеранов СВО", - рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинской области уделяется особое внимание созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Ведется ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется оборудование. Все работы будут завершены в этом году. Кроме того, откроется дополнительное учреждение по оказанию реабилитационных услуг по санаторному типу.

"Работы все ведутся, это для нас приоритет, уверен, что наша работа будет достойной и пионерской, с задачами справимся. Сегодня дан старт именно комплексной работе по этому вопросу", - подчеркнул губернатор.

Сенатор Маргарита Павалова отметила, что в Челябинской области уделяется особое внимание социально-медицинской реабилитации участников СВО. "Идет масштабный ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется медицинское оборудование", - рассказала она.

Теги: Алексей Текслер, участники СВО, Защитники Отечества,


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