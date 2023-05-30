ВС РФ нанесли ракетные удары по центрам принятия решений, где планировали теракты

Российские военные нанесли ракетные удары по украинским центральным центрам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб готовились теракты на территории России, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все назначенные объекты поражены. Групповые удары наносились с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Москву — реакция киевского режима на удар по одному из центров принятия решений, который был нанесен в воскресенье. Напомним, сегодня утром дроны достигли трех жилых домов, однако большую часть удалось сбить средствами ПВО. Никто серьезно не пострадал.