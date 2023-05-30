Пригожин прокомментировал запрет автопробега "вагнеровцев": Плохо, есть точка конфликта

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя автопробег, состоявшийся в Екатеринбурге, сообщил, что узнал о нем, когда были приняты все решения. Такое заявление лидер "музыкантов" сделал во время презентации в столице Урала проекта "Второй фронт".

Надо будет привлекать юристов для решения проблем, которые могут возникнуть у организатора пробега, считает Пригожин.

"Если власти противодействуют гражданской активности, то это плохо, есть точка конфликта", - говорит он.

О разногласиях с губернатором Евгенией Куйвашевым, Пригожин сказал, что они "просто сцепились языками".

Напомним, в Екатеринбурге состоялся автопробег в честь героев - бойцов ЧВК "Вагнер", освободивших Артемовск и множество других локаций от неонацистов.В уральской колонне "Вагнеров" пошло более 50 машин с флагами.

Ранее власти отказали в проведении этого автопробега по Екатеринбургу. В сети появился скан документа с отказом в проведении мероприятия.

"Поскольку ваше уведомления направлено за пределами периода,...то есть до дня проведения публичного мероприятия остается 2 дня,...оно не подлежит рассмотрению министерством. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в связи с введением на территории Свердловской области на основании Указа президента РФ от 19 октября 2022 года...режима боевой готовности, проведение публичных мероприятий на основании протокола оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено", - говорится в документе.

После несанкционированной акции свердловские власти обратились в правоохранительные органы