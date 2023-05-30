По всей Украине начались отключения света – ДТЭК

Как правило, понижение частоты в энергосистеме происходит из-за дефицита генерируемой мощности или из-за отключения межсистемных и внутрисистемных электрических связей.

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила об отключениях света по всей стране, которые начались после полудня. К проблемам привело "снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины".



