Суд арестовал ростовского инженера-конструктора по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.

Мужчину задержали на прошлой неделе, после задержания он был этапирован в Москву.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инженер подозревается в передаче военной разведке Украины данных о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Он находится под домашним арестом.

В открытом письме сотрудники института заявили, что за год уже трое ученых-аэродинамиков были арестованы по этой статье, в том числе Звегинцев. Сотрудники обратились к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".