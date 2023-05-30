30 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский суд предписал начать доследственную проверку по статье "госизмена" в отношении Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос добился в суде решения о начале доследственной проверки по статье 111 УК Украины (госизмена), фигурантами которого должны стать президент страны Владимир Зеленский и его окружение. Об этом бывший член фракции "Слуга народа" сообщил в своем Telegram-канале.
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"Карманное Госбюро расследований отказалось расследовать госизмену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы в судебном порядке обязали начать доследственную проверку <…> Зеленский, Ермак, Машовец, Баканов, Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты [дела] о назначении агентов ФСБ в СБУ", - пишет депутат.

Он в оскорбительной форме упоминает руководство страны и считает, что оно должно сообщить, "кто и сколько платил им за эти назначения, потому что именно эти назначения привели к смерти десятков тысяч украинцев".

"Я не позволю этим изменникам избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа!" – заключает народный избранник.

Герос уже не в первый раз пытается обвинить Зеленского и его окружение в госизмене. Собственно, после выдвижения таких обвинений в 2020 году его и исключили из провластной фракции "Слуга народа".

Теги: владимир зеленский, суд, гео лерос, госизмена


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