30 Мая 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Военнослужащие выжили в бою благодаря письму школьника из Сургута

Два бойца выжили во время обстрела благодаря письму сургутского школьника. Видеообращение военнослужащего опубликовал на своей странице в telegram-канале глава города Андрей Филатов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я хочу сказать спасибо детям, которые пишут солдатам. Они поднимают боевой дух. Пусть они не думают, что письма не доходят. Они доходят. Если солдат не отвечает - значит просто нет возможности. Пишите, ребята. Нам это очень помогает в бою", - обратился солдат к детям.

Он вместе с боевым товарищем попал под обстрел танка. Спрятался с товарищем в окоп, будучи уверенным, что живыми не уйдут. Но в этот момент военный достал из нагрудного кармана письмо, написанное школьником - перед боем военным передали гуманитарную помощь.

"Я достаю из нагрудного кармана письмо, читаю слова парня, что они в нас верят, нас любят, хотят на нас равняться, что мы - их будущее. Я говорю товарищу: "Брат, в нас верят". Он говорит: "Надо бежать". Я говорю: "Перезарядка 12 секунд. Бежим". Мы выбегаем, перепрыгиваем в другой окоп. Прямое попадание в тот окоп, из которого мы убежали. Грубо говоря, этот парень спас наши жизни", - сообщил солдат.

Вернувшись из отпуска военнослужащий принялся искать мальчика, написавшего письмо. Обратился в администрацию Сургута, чтобы разыскать юного автора, поблагодарить, передать ему подарок. По словам мэра, письмо написал мальчик из четвертого класса школы №45.

"Сообщаю, вчера просьба бойца была выполнена, подарок уже у школьника. Дорогие ребята, продолжайте писать нашим защитникам. Этот случай – яркое подтверждение значимости ваших писем на фронт", - обратился к детям глава города.

Теги: письмо солдату, спецоперация, обстрел


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