30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге у премии Татищева и де Геннина появилась отдельная номинация

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в положение о премии имени Татищева и де Геннина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно подписанному главой документу, в этом году вводится отдельная номинация – "За заслуги в области медицины". Раньше данная сфера входила в номинацию "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины". Решение было принято Орловым на встрече с представителями научных организаций в феврале этого года, приуроченной ко Дню российской науки. Теперь все оформлено официально.

Кроме этого, проект постановления регулирует сумму премии по каждой из номинаций. Ее размер составит 150 тысяч рублей.

Напомним, памятная медаль и премия имени Татищева и де Геннина была учреждена в Екатеринбурге в 1998 году. В 2022 году там было представлено четыре номинации.

Теги: премия, номинация, заслуги


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