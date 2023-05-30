После атаки беспилотников на Москву СК возбудил дело о теракте

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

"По поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщается в телеграм-канале СКР.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, специалисты судебно-экспертного центра.

Утром во вторник, 30 мая, разные районы Москвы были атакованы беспилотниками, большая часть была сбита системой ПВО. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух людях, обратившихся за медпомощью. Как стало известно, среди беспилотников, атаковавших сегодня Москву, замечены дроны новой модели, которые построены на аэродинамической схеме "утка". Но Минобороны РФ уверяет, что это были БПЛА самолетного типа.