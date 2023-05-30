30 Мая 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vk.com/id140731202

В Югре ограничили движение транспорта из-за дыма от лесных пожаров

В Югре из-за лесных пожаров ограничено движение транспорта на 32-м км автодороги Нижневартовск - Радужный в сторону села Большетархово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Движение ограничено для всех видов транспортных средств в связи с задымлением из-за лесных пожаров.

На сегодняшний день в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 1109,4 га в Кондинском, Советском и Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе тушат уже локализованное возгорание на землях ООПТ – в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе, на площади 24,5 га.

Напомним, власти автономного округа прорабатывают документ, согласно которому за информацию о виновниках природных пожаров, будут платить деньги. Сумма выплат станет известна после согласования документа, однако, скорее всего, она будет устанавливаться на уровне соседних с Югрой регионов. Так, в Тюменской области за информацию о виновниках природных пожаров платят 40 тыс. руб., а если оказана помощь в задержании - 50 тыс. руб. В Курганской области сумма за информацию о поджигателях составляет 10 тыс. руб.

Теги: смог, дым, лесной пожар, ГИБДД


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