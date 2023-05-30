РПЦ запустит краудфандинговую платформу для сбора милостыни онлайн

РПЦ запускает общецерковную краудфандинговую платформу "Поможем". С ее помощью любые благотворительные проекты при заведениях, относящихся к церкви, смогут собирать средства.

Глава Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил журналистам, что на платформе будут публиковаться запросы от проверенных организаций, жертвователь может быть уверен, что деньги не пойдут мошенникам.

Сейчас при российских приходах и других церковных организациях существует около тысячи гуманитарных проектов самого разного толка: это приюты для стариков и беременных женщин, центры сбора гуманитарной помощи, реабилитационные центры для людей с зависимостями, в них работают несколько десятков тысяч человек, заявил помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

По словам отца Игоря, почти при каждом из более чем 16 тыс. российских православных храмов существует некая гуманитарная миссия, но до сих пор у маленьких приходских проектов просто не было места, где бы они могли собирать средства, потому что грантовая поддержка обычно оказывается крупным проектам.

Организаторы платформы заверили, что у жертвователей будет возможность наблюдать за тем, как расходуются деньги.

Также можно будет пожертвовать средства на православную горячую линию, на которую ежедневно поступает около 200 звонков ежедневно, туда можно обратиться практически в любой сложной жизненной ситуации и из любой точки страны.

С проектов, которые будут размещать на платформе свои запросы, организаторы не будут брать комиссию.