30 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

РПЦ запустит краудфандинговую платформу для сбора милостыни онлайн

РПЦ запускает общецерковную краудфандинговую платформу "Поможем". С ее помощью любые благотворительные проекты при заведениях, относящихся к церкви, смогут собирать средства.

Глава Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил журналистам, что на платформе будут публиковаться запросы от проверенных организаций, жертвователь может быть уверен, что деньги не пойдут мошенникам.

Сейчас при российских приходах и других церковных организациях существует около тысячи гуманитарных проектов самого разного толка: это приюты для стариков и беременных женщин, центры сбора гуманитарной помощи, реабилитационные центры для людей с зависимостями, в них работают несколько десятков тысяч человек, заявил помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

религия церковь(2011)|Фото: Накануне.ru

По словам отца Игоря, почти при каждом из более чем 16 тыс. российских православных храмов существует некая гуманитарная миссия, но до сих пор у маленьких приходских проектов просто не было места, где бы они могли собирать средства, потому что грантовая поддержка обычно оказывается крупным проектам.

Организаторы платформы заверили, что у жертвователей будет возможность наблюдать за тем, как расходуются деньги.

Также можно будет пожертвовать средства на православную горячую линию, на которую ежедневно поступает около 200 звонков ежедневно, туда можно обратиться практически в любой сложной жизненной ситуации и из любой точки страны.

С проектов, которые будут размещать на платформе свои запросы, организаторы не будут брать комиссию.

Теги: благотворительность, рпц, сбор средств, пожертвования


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