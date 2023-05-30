Шойгу: Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве за последние дни

Российские войска поразили в Киеве еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, по данным главы Минобороны, российские системы ПВО в мае уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и 196 снарядов американской РСЗО HIMARS.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем.