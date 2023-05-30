Пинал, точно футбольный мяч: в Нижневартовске камера видеонаблюдения засняла живодера, бьющего собаку

В Нижневартовске мужчина в подъезде пинал свою собаку, словно футбольный мяч, передает корреспондент Накануне.RU.

Жестокие кадры, заснятые камерой видеонаблюдения, опубликовал telegram-канал "Нижневартовск. Происшествия". По данным канала, инцидент произошел в доме №21 по ул. 60 лет Октября. Мужчина пинками загоняет животное в лифт, где, судя по всему, продолжает избивать. За кадром слышны визги собаки.

Видео вызвало шквал возмущений у вартовчан. Соседи мужчины в комментариях сообщили, что заявление в полицию написано, и что к хозяину собаки приходил участковый.

Напомним, ранее подобным образом в соцсетях "прославился" житель Нижнего Тагила. Блогер-живодер избил пса кулаками по шее и голове, после чего обнял и снова избил. Зрители трансляции просили отпустить животное и прекратить издевательства. При этом сама собака довольно крупной пароды, но даже не скалилась на хозяина и терпела избиение.

Видео вызвало общественный резонанс и для четвероногого все закончилось хорошо - собаку забрали волонтеры. Правда, для этого пришлось вскрывать дверь в квартиру болгаркой. На место выезжали сотрудники МЧС и участковый. Вскрытие продолжалось около восьми часов. Сейчас с собакой все хорошо.