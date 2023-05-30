30 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: ecoportal.su

Росприроднадзор проверяет предприятие ЮГК после жалоб на загрязнение реки Курасан

Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на промышленных площадках "Южуралзолото" в Верхнеуральском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления.

Проводится отбор проб отходов, почвы и природной воды рек Курасан и Сухой Курасан. После получения результатов специалисты проведут оценку влияния деятельности ЮГК на окружающую среду. Также сотрудниками проводится проверка имеющихся документов.

Проверку проводят после многочисленных жалоб граждан на загрязнение реку Курасан и почвенного покрова.

Теги: ЮГК, проверка, Курасан, экология,


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