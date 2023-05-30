Суд по делу бывших свердловских силовиков вновь отложили почти на месяц

В Екатеринбурге вновь объявлен перерыв в процессе по громкому делу бывших свердловских силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Теперь суд возобновится почти через месяц – ближе к концу июня.

В 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью затем исключили из обвинения) и посредничество во взятке. Однако в начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен. Решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения новым составом. Процесс стартовал 7 марта, а в конце апреля его отложили больше чем на месяц – до 30 мая.

Сегодня состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, процесс вновь был отложен. В качестве причины снова указаны "другие основания для отложения дела". Следующее заседание намечено на 21 июня.

Добавим, что все трое фигурантов будут находиться под арестом до 10 июля.