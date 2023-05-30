Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о выбросе радионуклидов на БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии опровергло данные о выбросе радионуклидов на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Появившаяся на литовских ресурсах информация является ложной, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что станция работает в штатном режиме.

29 мая Литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики призвала Минск остановить эксплуатацию и пуск 1-го и 2-го энергоблоков БелАЭС.

В конце марта МИД Литвы направило в Минск ноту протеста с требованием немедленной остановки БелАЭС до решения всех вопросов с ядерной безопасностью, выявленных международными миссиями. В Минске при этом неоднократно ранее заявляли, что БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности.