30 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Маткапитал не помог. Рождаемость первых детей снизилась на 20% за 6 лет

Суммарный коэффициент рождаемости первых детей снизился за 6 лет на 20%, а вторых - на 31%. Такие данные озвучила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на форуме "Демография и семейная политика-2030: опора на традиционные ценности".
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Она отметила, что реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции, снижаются, что влияет на рождаемость.

Баталина посетовала на уменьшение числа женщин фертильного возраста, но суммарный коэффициент рождаемости не зависит от численности женщин, а показывает число детей, которых рождает одна женщина.

То есть введение маткапитала на первого ребенка в 2020 году никак не помогло рождаемости, о чем Накануне.RU писало еще в момент его введения. Перенос маткапитала на первого ребенка не стимулировал рождаемость первых детей, поскольку это практически не поддается стимулированию, зато оказывает демотивирующее влияние на рождение второго, ведь при рождении второго ребенка доплачивается лишь относительно небольшая сумма. Так, при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляет 589,5 тыс. руб., а второго — 779 тыс. руб. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189,5 тыс. руб. Интересно, что Баталина в своем выступлении допустила негативное влияние этого фактора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что принимаемые для улучшения демографии меры не дали желаемого результата.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил на форуме, что не понимает причин спада рождаемости в России.

"Я не понимаю, что происходит, и подозреваю, что никто не понимает. С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года - падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа", - сказал он.

В начале нынешнего года падение рождаемости в расчете на одну женщину приостановилось и составляет около 1,4 ребенка. "Естественная" убыль населения страны составит не менее 600 тыс. человек.

Теги: маткапитал, рождаемость, демография


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