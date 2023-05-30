30 Мая 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме объявили охоту на паникеров и "дрогнувших"

В Госдуме депутаты соревнуются в патриотичности и клеймят конкурентов, проявляющих страх в условиях военного конфликта.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что "уязвим практически каждый". Он напомнил коллегам, что "каждый из них голосовал за СВО и все несут ответственность". "Идет покушение на столицу страны. У некоторых может начаться паника. А паника – худшее, что может быть на войне. Паникеров и мародёров расстреливают в военное время", - сказал лидер коммунистов.

Он также заявил: "Пока в истории нацистов побеждали только коммунисты". И пожаловался, что об этом никто не говорит в медиа.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "наша система ПВО может отразить любые атаки". При этом предложил не критиковать Минобороны, а поддерживать положительные шаги министерства. "ЛДПР находится в конструктивном взаимодействии с оборонным ведомством", - похвастался Слуцкий

Спикер Госдумы, представитель "Единой России" Вячеслав Володин также отметил, что "враг пытается посетить страх и панику". "Для депутатов фронт – Госдума. Кто дрогнул, отступил – предал Родину. Наша задача победить с минимальными потерями, нельзя сравнивать с потерями во время ВОВ. Все проблемы страны приходили через предательство и раскол элит. Когда идут разговоры о том, как было – это уже страх, это уже кто-то дрогнул", - полагает "единоросс".

Теги: госдума, геннадий зюганов, вячеслав володин


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