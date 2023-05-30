По Крымскому мосту в пик курортного сезона будет проезжать 30 тысяч машин в сутки - Аксенов

Крымский мост готов к транспортной нагрузке, связанной с ростом летнего турпотока, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в самый пик сезона по мосту будет проезжать до 30 тыс. машин, поэтому сейчас идет отработка действий всех служб.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что мост пока не будут открывать для движения грузового транспорта, хотя такие планы были. Причина – соображения безопасности и желание избежать провокаций.