30 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Путин в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотников, - Песков

Президент РФ Владимир Путин получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС", - сказал Песков.

Каких-либо специальных обращений к гражданам по поводу произошедшего президент пока не планирует, отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.

Оценивая действия Минобороны и региональных властей во время атаки украинских беспилотников, он подчеркнул, что "все сработали должным образом, сработали хорошо". "Хорошо сработала и система ПВО", - добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что сегодняшняя атака украинских беспилотников - это ответ киевского режима на воскресные эффективные удары российских военных "по одному из центров принятия решений".

Теги: песков, путин, атака беспилотников


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