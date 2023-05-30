30 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция и МЧС помешали запуску салюта в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы госпожнадзора и полицейские пресекли серьезное нарушение особого противопожарного режима.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на днях местный предприниматель обратился в администрацию уральской столицы, чтобы согласовать вечерний запуск фейерверка в центре города. В ответ на обращение коммерсанту пояснили, что на время особого противопожарного режима действует запрет на применение пиротехники.

Однако бизнесмен данный запрет проигнорировал и накануне стал готовиться к запуску салюта у набережной реки Исеть. Информацию о нарушении оперативно передали в органы. Прибывшие на место сотрудники МЧС в сопровождении полицейских помешали пиротехническому шоу.

Стоит отметить, что штраф за нарушение особого противопожарного режима для юридических лиц составляет от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Напомним, в конце прошлой недели в Екатеринбурге был ужесточен особый противопожарный режим. Такое решение принял глава города Алексей Орлов.

Теги: салют, центр, полиция, МЧС, Екатеринбург


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