30 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли две девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 28 мая на 39 км автодороги "Западный обход города Челябинска". Водитель Лады Калина, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес.

В результате ДТП погибли два пассажира Лады – 22-летние девушки. Один человек получил травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Теги: ДТП, грузовик, уголовное дело,


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